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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

09.11.2021 18:08
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Caner Çildir, Uğur AteşYeşilyurt: Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Ezgi Taşdemir, Veltman, Burcu Yönder, (Pınar Atasever, Tuana Köse, Eda Kafkas, Nilsu Sen, Neslişah Akar)Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özgenur Çetiner, Gaila, Biryukova,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş

Yeşilyurt: Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Ezgi Taşdemir, Veltman, Burcu Yönder, (Pınar Atasever, Tuana Köse, Eda Kafkas, Nilsu Sen, Neslişah Akar)

Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özgenur Çetiner, Gaila, Biryukova, Merve Çepni (Alara Altındağ, Çerağ Düzeltir, Ayça İsmailçebioğlu, Selin Toy)

Setler: 17-25, 20-25, 19-25

Süre: 75 dakika (25, 28, 22)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Mert Grup Sigorta, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Burhan Felek, Yeşilyurt, Sigorta, Vestel, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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