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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

09.11.2021 19:40
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Öznur TosunNilüfer Belediyespor: Sudenaz Uzun, Hilal Kocakara, Aslı Tecimer, Maglio, Melis Durul, Humay Topaloğlu (Buse Sonsırma Kayacan, Deniz Emrelli)Türk Hava Yolları: Carlini, Seyma Ercan, Van Ryk, Aslı Kalac, Bahar Toksoy, Kingdon...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor: Sudenaz Uzun, Hilal Kocakara, Aslı Tecimer, Maglio, Melis Durul, Humay Topaloğlu (Buse Sonsırma Kayacan, Deniz Emrelli)

Türk Hava Yolları: Carlini, Seyma Ercan, Van Ryk, Aslı Kalac, Bahar Toksoy, Kingdon (Berin Yıldırım)

Setler: 18-25, 15-25, 20-25

Süre: 80 dakika (26, 26, 28)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 8. hafta maçında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türk Hava Yolları, voleybol, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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