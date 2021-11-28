Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çıldır, Selçuk Görmen
Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Gizem Güreşen, Zeynep Sude Demirel)
Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Hande Naz Şimşek, Merve Tanıl, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Tuna Aybüke Çetinay, Lila Şengün, Ada Germen, Pelin Eroktay
Setler: 25-23, 25-22, 27-25
Süre: 91 dakika (27, 32, 32)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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