Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Nicoletti, Ezgi Bektaş (Melis Yılmaz, Güldeniz Önal, Stevenson, Duygu Düzceler)
Türk Hava Yolları: Carlini, Şeyma Ercan, Van Ryk, Aslı Kalaç, Bahar Guidetti Toksoy, Kingdon ( Berin Yıldırım, Polen Ünver, Ada Germen, İrem Çor)
Setler: 25-27, 18-25, 21-25
Süre: 107 dakika (41, 33, 33)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Türk Hava Yolları'na 3-0 yenildi.
Kaynak: AA
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