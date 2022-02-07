Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut
??????? Fenerbahçe Opet: Lazareva, Vargas, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic ( Gizem Örge, Meliha İsmailoğlu, Cansu Çetin, Buse Ünal, Cristina)
Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini ( Berin Yıldırım, Ceren Önal, Polen Ünver, Ada Germen, Orthmann, Janset Erkul)
Setler: 25-23, 25-16, 22-25, 22-25, 9-15
Süre: 139 dakika (29, 27, 33, 30, 20)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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