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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

07.02.2022 23:02
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut???????Fenerbahçe Opet: Lazareva, Vargas, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic (Gizem Örge, Meliha İsmailoğlu, Cansu Çetin, Buse Ünal, Cristina)Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut

??????? Fenerbahçe Opet: Lazareva, Vargas, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic ( Gizem Örge, Meliha İsmailoğlu, Cansu Çetin, Buse Ünal, Cristina)

Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini ( Berin Yıldırım, Ceren Önal, Polen Ünver, Ada Germen, Orthmann, Janset Erkul)

Setler: 25-23, 25-16, 22-25, 22-25, 9-15

Süre: 139 dakika (29, 27, 33, 30, 20)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi.

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OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Türk Hava Yolları, Gizem Örge, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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