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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

11.02.2022 17:44
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Caner Çildir, Mehmet TopalTürk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver, Orthmann, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini (Ceren Önal, Ada Germen, Janset Erkul, İrem Çor)Karayolları: Matea İkic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver, Orthmann, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini (Ceren Önal, Ada Germen, Janset Erkul, İrem Çor)

Karayolları: Matea İkic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Mısra Aşçı, Merve Nezir, Fatmanur Yılmaz)

Setler: 25-17, 25-15, 25-21

Süre: 76 dakika (24, 24, 28)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Türk Hava Yolları, konuk ettiği başkent temsilcisi Karayolları'nı 3-0 yendi.

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Burhan Felek, Aslı Kalaç, voleybol, Vestel, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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