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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

18.02.2022 19:08
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: EczacıbaşıHakemler: Ramazan Çevik, Selçuk GörmenEczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Gözde Yılmaz, McKenzie, Hyrman (Simge Aköz, Merve Atlıer, Selin Arifoğlu, Dilay Özdemir, Zeynep Palabıyık)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Gözde Yılmaz, McKenzie, Hyrman (Simge Aköz, Merve Atlıer, Selin Arifoğlu, Dilay Özdemir, Zeynep Palabıyık)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Güldeniz Önal, Stevenson (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Duygu Düzceler, Ezgi Bektaş, Emine Arıcı,Nur Öztürk)

Setler: 25-13, 25-13, 25-20

Süre: 74 dakika (24, 23, 27)

Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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Büyükşehir Belediyespor, Beyza Arıcı, Selçuk, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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