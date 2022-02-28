Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver, Orthmann (Ceren Önal, İrem Çor, Van Ryk, Şeyma Ercan, Ada Germen, Janset Cemre Erkul)
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Maglio, Çağla Akın, Fulden Ural, Ecenur Aksoy, Melis Durul (Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Bir, Sudenaz Uzun, Hilal Kocakara, Defne Başyolcu, Hümay Topaloğlu)
Setler: 25-19, 22-25, 25-14, 25-21
Süre: 113 dakika (26, 29, 24, 34)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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