Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

28.02.2022 18:39
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülTürk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver, Orthmann (Ceren Önal, İrem Çor, Van Ryk, Şeyma Ercan, Ada Germen, Janset Cemre Erkul)Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Maglio, Çağla Akın, Fulden...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver, Orthmann (Ceren Önal, İrem Çor, Van Ryk, Şeyma Ercan, Ada Germen, Janset Cemre Erkul)

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Maglio, Çağla Akın, Fulden Ural, Ecenur Aksoy, Melis Durul (Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Bir, Sudenaz Uzun, Hilal Kocakara, Defne Başyolcu, Hümay Topaloğlu)

Setler: 25-19, 22-25, 25-14, 25-21

Süre: 113 dakika (26, 29, 24, 34)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

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Burhan Felek, Aslı Kalaç, Janset, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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