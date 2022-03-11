Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

11.03.2022 14:11
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Yasin Okumuş, Tolgacan DinçerMert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak (Alara Altundağ, Merve İzbilir, Seda Menekşe, Melek Erpin Erbuga, Merve Çepni)Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin Okumuş, Tolgacan Dinçer

Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak (Alara Altundağ, Merve İzbilir, Seda Menekşe, Melek Erpin Erbuga, Merve Çepni)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman (Şebnem Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer, Elif Şahin, McKenzie, Fatma Şekerci)

Setler: 23-25, 11-25, 16-25

Süre: 74 dakika (27, 23, 24)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasının açılış maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Beyza Arıcı, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika


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