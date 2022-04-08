Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı

08.04.2022 17:27
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı

Salon: Mimar SinanHakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Emine Arıcı)PTT: Rousseaux, İlayda Uçak, Bahar Akbay,...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Emine Arıcı)

PTT: Rousseaux, İlayda Uçak, Bahar Akbay, Campos, Dimitrova, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Çağla Erdem, Merve Tanyel)

Setler: 23-25, 25-16, 23-25, 14-25

Süre: 110 dakika (32, 25, 29, 24)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabının ilk maçında PTT, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 PTT: 3 Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 PTT: 3 Bandırmalı 101 yaşındaki yazar Pakize Başaran üniversite öğrencileriyle buluştu Bandırmalı 101 yaşındaki yazar Pakize Başaran üniversite öğrencileriyle buluştu

Büyükşehir Belediyespor, Eylül, Uçak, PTT, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı - Son Dakika
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