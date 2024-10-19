VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde 3'üncü hafta tamamı bugün oynanan 7 maçla sona erdi.
Ligin 3'üncü haftasında oynanan mücadelelerde alınan sonuçlar şöyle:
VakıfBank - Aras Kargo: 3-1
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Fenerbahçe Medicana: 0-3
Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Kuzeyboru – THY: 1-3
Eczacıbaşı Dynavit - Sarıyer Belediyespor: 3-0
Galatasaray Daikin - Zeren Spor: 3-0
Beşiktaş - Bahçelievler Belediyespor: 1-3
Son Dakika › Spor › Voleybol Sultanlar Ligi'nde 3. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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