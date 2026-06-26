Voleybol Süper Lig Ödül Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Voleybol Süper Lig Ödül Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Voleybol Süper Lig Ödül Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
26.06.2026 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de 2025-2026 Voleybol Süper Lig Ödül Töreni, takımların ödüllerle taçlandığı bir gece oldu.

Denizli'de 2025-2026 Sezonu Voleybol Süper Lig Ödül Töreni coşkulu bir törenle gerçekleşti. Sezon boyunca ter döken, smaçlarıyla ve savunmalarıyla lige damga vuran takımlar, alkışlar eşliğinde sırayla podyumda ödüllerini aldı.

Denizli'de voleybol heyecanı, muhteşem bir final gecesiyle taçlandı. Yıl boyunca file önünde kıyasıya mücadele eden takımlar düzenlenen ödül töreninde biraraya geldi. Sporcu aileleri ve kulüplerin yoğun katılımıyla gerçekleşen gecede, kategorilerinde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Programın açılış konuşmasını yapan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, çocuklarımızın sezon boyunca spor salonlarına koştuğunu, takımlarının başarısı için ter döktüğünü, her maçta mücadele etmeyi, takım arkadaşlarına güvenmeyi ve pes etmemeyi öğrendiğini söyledi. Sporculara seslenen Erdoğan, 'Madalyalar ve kupalar önemli. Ancak sizleri geleceğe taşıyacak olan asıl değer; çalışkanlığınız, azminiz ve sporun sizlere kazandırdığı karakterdir. Bu salonda geleceğin milli sporcuları, Türk Sporunun yöneticileri, ülkemize her alanda uluslararası başarılar kazandıracak gençlerimiz yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik sporcu aileleri ve voleybolseverlerin tribünleri tıklım tıklım doldurmasıyla coşkulu bir atmosfer oluştu. Sezon boyunca ter döken, smaçlarıyla ve savunmalarıyla lige damga vuran takımlar, alkışlar eşliğinde sırayla podyuma davet edildi. Dereceye giren ekiplere kupaları ve madalyaları protokol üyeleri ve antrenörler tarafından takdim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Voleybol, Denizli, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol Süper Lig Ödül Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı 2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Adana’nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu Adana'nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı

15:41
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:47
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafını paylaştı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
13:56
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 15:44:43. #7.13#
SON DAKİKA: Voleybol Süper Lig Ödül Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.