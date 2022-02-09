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Voleybol takımı Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika

Voleybol takımı Türkiye Şampiyonu oldu

09.02.2022 15:40
Voleybol takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Gölcük İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Takımı, Karabük'te düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda son maçını 3-0 kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Gölcük İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Takımı, Karabük'te düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda son maçını 3-0 kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Karabük'te düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Gölcük takımları damgasını vurdu. Şampiyonada Türkiye şampiyonluğunu Gölcük'e getiren Gölcük İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Takımı'nın ardından bir şampiyonluk da kadınlardan geldi. Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda rakipleri yenen Gölcük İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Takımı, üst üste ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu. Soğuksu Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, İstanbul, Muğla, Kocaeli ve İzmir'den 5 takım yer aldı. Şampiyonaya İstanbul Sessizler Takımı'nı 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başlayan Gölcüklü kadınlar, daha sonra karşılaştığı Muğla Ortaca İşitme Engelliler Takımı'nı da aynı skorla yendi. Son olarak finalde Karşıyaka İşitme Engelliler Takımı'nı 3-0 yenen Gölcük İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Takımı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyon takımı tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük'ümüze çifte Türkiye Şampiyonluğu gururunu ve mutluluğunu yaşatan Gölcük İşitme Engelliler Erkekler ve Kadınlar Voleybol Takımlarımızı, turnuvanın en iyi pasörü seçilen Ayşe Sinem Başgöynük'ü, en iyi smaçörü seçilen Tuğçe Çakmak'ı, en iyi liberosu seçilen Şeyma Tuğsem Gürbüz'ü, teknik heyetleri, Dernek Başkanı Hasan Bat, Hasan Aydın'ı ve emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Voleybol takımı Türkiye Şampiyonu oldu

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Voleybol Şampiyonası, voleybol, Türkiye, Gölcük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Voleybol takımı Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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