Voleybol Takımımız Yarı Finalde Elendi
Milli voleybol takımımız, Fransa'ya 3-2 yenilerek Akdeniz Oyunları'nda finali kaçırdı.
20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden Erkek Milli Voleybol Takımı, yarı final maçında Fransa'ya 3-2 yenildi.
İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, Palamazzola Spor Salonu'ndaki yarı final maçında Fransa ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada ilk seti 25-21 kaybeden ay-yıldızlılar, ikinci seti 25-23 alırken, üçüncü seti de 25-18 Fransa kazandı. Dördüncü seti 25-23 almayı başaran milli takım, karşılaşmayı karar setine taşıdı.
Son seti 15-10 kaybeden milli takım, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Erkek Milli Voleybol Takımı, İtalya-Yunanistan maçının kaybedenine karşı yarın TSİ 15.00'te bronz madalya maçına çıkacak.
Kaynak: AA
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