Voleybol tarihine adımızı yazdırdık! Üç takım birden Şampiyonlar Ligi yarı finalinde - Son Dakika
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Voleybol tarihine adımızı yazdırdık! Üç takım birden Şampiyonlar Ligi yarı finalinde

24.03.2023 11:09

CEV Şampiyonlar Ligi'nde üç temsilcimiz yarı finalde mücadele ediyor. Yarı finalde Fenerbahçe-VakıfBank, Eczacıbaşı-Novara karşılaşmaları oynanacak. Novara'da, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt forma giyiyor.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan karşılaşmalarda tarih yazdık. Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final rövanş mücadelesinde Polonya ekibi Developres'i rövanş maçında 3-2 mağlup ederek yarı finale kaldı. İlk maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı, ikinci karşılaşmada hata yapmadı.

FENERBAHÇE, SON ŞAMPİYONU ELEDİ

Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde son Kulüpler Dünya Şampiyonu Imoco Voley Conegliano'yu eledi. İlk maçı 3-0 kazanan Sarı-Lacivertliler, ikinci maçta 2-0 öne geçerek yarı finali garantiledi. CEV Şampiyonlar Ligi'nde üç takımla yarı finale kaldık.

Yarı finaldeki eşleşmeler şöyle:

  • VakıfBank - Fenerbahçe Opet
  • Eczacıbaşı- Igor Gorgonzola Novara
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Fenerbahçe, voleybol, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol tarihine adımızı yazdırdık! Üç takım birden Şampiyonlar Ligi yarı finalinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol tarihine adımızı yazdırdık! Üç takım birden Şampiyonlar Ligi yarı finalinde - Son Dakika
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