CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan karşılaşmalarda tarih yazdık. Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final rövanş mücadelesinde Polonya ekibi Developres'i rövanş maçında 3-2 mağlup ederek yarı finale kaldı. İlk maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı, ikinci karşılaşmada hata yapmadı.
Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde son Kulüpler Dünya Şampiyonu Imoco Voley Conegliano'yu eledi. İlk maçı 3-0 kazanan Sarı-Lacivertliler, ikinci maçta 2-0 öne geçerek yarı finali garantiledi. CEV Şampiyonlar Ligi'nde üç takımla yarı finale kaldık.
Yarı finaldeki eşleşmeler şöyle:
Son Dakika › Spor › Voleybol tarihine adımızı yazdırdık! Üç takım birden Şampiyonlar Ligi yarı finalinde - Son Dakika