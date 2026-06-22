Voleybol Türkiye Şampiyonası Finali İçin Toplantı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler ve Kadınlar Voleybol Türkiye Şampiyonası final müsabakalarının teknik toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Şampiyonaya 6 erkek ve 7 kadın takımının katılım sağladığı organizasyonun açılış seremonisi, yarın Tınaztepe Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Final müsabakaları ise cuma günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. - AFYONKARAHİSAR
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