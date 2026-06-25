Voleybol Turnuvasında Kanser Farkındalığı - Son Dakika
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Voleybol Turnuvasında Kanser Farkındalığı

Voleybol Turnuvasında Kanser Farkındalığı
25.06.2026 17:13
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Antalya'da düzenlenen voleybol turnuvasında kanser farkındalığına dikkat çekildi, ücretsiz tarama daveti yapıldı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "Sağlık İçin Filede Buluşalım 9. Geleneksel Voleybol Turnuvası"nda sporcular, serviks (rahim ağzı) ve meme kanserine dikkati çekmek için sahaya pankart ve dövizlerle çıktı.

Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Spor Salonu'ndaki turnuvaya, kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarından takımlar katıldı.

Sporcular, Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla serviks ve meme kanserine dikkati çeken pankart ve dövizlerle sahaya çıktı. Kanserde erken teşhisin hayat kurtardığı vurgulanarak, vatandaşlar ücretsiz kanser taramalarına davet edildi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, özellikle meme ve serviks kanserlerinde düzenli taramaların erken tanı ve tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığına dikkati çekerek, toplumun bu konuda bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Turnuvada, Kadınlar Ligi'nde "Altuğ", Genel Kategori'de ise "Who Is Next" takımı şampiyon oldu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, kupa ve ödül töreninde, turnuvaya katılan sporculara, takım sorumlularına, kurum yöneticilerine ve sponsorlara teşekkür etti.

Sporun önemine işaret eden Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Spor, fiziksel ve ruhsal sağlığın korunmasında önemli bir araç. Turnuvada verilen kanser farkındalığı mesajları, toplum sağlığı açısından son derece önemli. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi ve düzenli sağlık taramalarının ihmal edilmemesi gerekiyor. Kurumlar arası birlik ve beraberliği güçlendiren bu tür organizasyonlar, aynı zamanda önemli bir halk sağlığı misyonu taşıyor."

Kaynak: AA

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