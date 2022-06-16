Voleybol turnuvasının şampiyonu Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğü - Son Dakika
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Voleybol turnuvasının şampiyonu Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğü

16.06.2022 09:43
Voleybol turnuvasının şampiyonu Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğü

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu.

Bitlis Ziya Eren Spor Lisesi'nin organize ettiği kurumlar arası voleybol turnuvası İsmail Eren Spor Salonunda oynanan Final Müsabakası ile sona erdi. Nefes kesen müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. 24 takımın katıldığı turnuvada Bitlis'in Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon olurken, Bitlis Polis Özel Harekat ikinci, Bitlis İlçe Jandarma üçüncü oldu. Şampiyon oyuncuları tebrik eden ilçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, Eren Holding ailesine, turnuvaya katılan tüm takımlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - BİTLİS

Voleybol turnuvasının şampiyonu Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğü
Voleybol turnuvasının şampiyonu Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğü
Voleybol turnuvasının şampiyonu Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğü
Voleybol turnuvasının şampiyonu Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğü

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Voleybol turnuvasının şampiyonu Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğü - Son Dakika

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