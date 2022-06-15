Voleybolcular Mersin'den başarıyla döndü - Son Dakika
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Voleybolcular Mersin'den başarıyla döndü

15.06.2022 20:23
Voleybolcular Mersin'den başarıyla döndü

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Voleybol Midi Erkekler Takımı, Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nı son 16 takım içerisinde bitirerek büyük başarı elde etti.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Voleybol Midi Erkekler Takımı, Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nı son 16 takım içerisinde bitirerek büyük başarı elde etti.

Kocaeli'yi Mersin'de düzenlenen Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda temsil eden Körfez Gençlerbirliği Voleybol Midi Erkekler Takımı, turnuvayı son 16 takım içerisinde bitirerek büyük başarı elde etti. İlk iki maçından galibiyetle ayrılarak son 16'ya kalan Körfez ekibi, eleme turlarında da büyük başarı gösterdi.

Son 16'da tamamladılar

Türkiye'nin dört bir yanından takımların katıldığı turnuvayı son 16 içerisinde tamamlayarak büyük başarı elde eden takım, Kahramanmaraş ve Kayserispor gibi güçlü takımları elemeyi başardı. Teknik sorumlu Soner Soylu idaresindeki takımı Başkan Söğüt de telefonla tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Türkiye, Körfez, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolcular Mersin'den başarıyla döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Voleybolcular Mersin'den başarıyla döndü - Son Dakika
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