Voleybolda Hazırlık Turnuvası Ankara'da

Voleybol Efeler Ligi'nde geçen sezonu ilk 4 sırada bitirerek play-off oynayan Halkbank, Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray HDI Sigorta, yeni sezon öncesi TSYD Ankara Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası'nda karşılaşacak.
Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi, 2024-2025 sezonu öncesi Ankara'da Voleybol Efeler Ligi'nin en güçlü ekiplerinden 4'ünün katılacağı bir hazırlık turnuvası düzenleyecek.
Geçen sezonu ilk 4 sırada bitirerek play-off oynayan Halkbank, Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray HDI Sigorta, yeni sezon öncesi kozlarını 20-21 Eylül'de Ankara'da paylaşacak.
TSYD Ankara Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası'nın maç programı şöyle:
20 Eylül Cuma:
13.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta
16.00 Fenerbahçe Medicana-Ziraat Bankkart
21 Eylül Cumartesi:
13.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta
16.00 Halkbank-Fenerbahçe Medicana
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