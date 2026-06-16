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Voleybolda Hedef Galibiyetler

Voleybolda Hedef Galibiyetler
16.06.2026 22:12
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL Ankara etabında her maçı kazanmayı hedefliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara etabında her maçı kazanmaya çalışacaklarını söyledi.

Ankara'da 17-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek VNL'in 2. etabında mücadele edecek ay-yıldızlı ekipte başantrenör Santarelli ve orta oyuncu Berka Buse Özden, Ankara Spor Salonu'ndaki antrenman öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başantrenör Santarelli, takımın durumunun ilk etaptan farklı olduğuna dikkati çekerek "Hedefimiz her maçı kazanmak. Bazı etapların daha kolay, bazılarının daha zor olabileceğini biliyoruz. Şimdi evimizde oynuyoruz. Takımın durumu ilk etap sonundan biraz farklı. İlk etapta birçok genç oyuncuyu kadromuza kattık. Bu bizim için milli takımın geleceği için oyuncuların sağlığı için gerçekten çok önemliydi. Şimdi oyuncular iyi durumda, mükemmel durumda değiller ama bu normal. Hedefimiz her galibiyeti yakalamaya çalışmak. Bunun kolay olmadığını biliyoruz ama evimizde oynuyoruz ve her şey mümkün." dedi.

Başkentteki ilk maçlarını Belçika ile oynayacaklarını, kendisi için de en önemli karşılaşmanın şu anda bu olduğunu dile getiren Santarelli, "Öncelikle adım adım düşünmemiz gerekiyor. İlk maçı Belçika ile oynayacağız. Benim için en önemli maç ilk maç. Belçika'dan sonra diğer takımı düşünmeye başlayacağız. Her takım çok iyi becerilere sahip. Takımların çok iyi detayları var. Bizim de kendi güçlü yönlerimize odaklanmamız ve onların güçlü yönlerini azaltmaya çalışmamız gerekiyor. Örneğin Çin gibi kesinlikle daha komple takımlar var ve bu son maç olacak. Şimdi Çin'i düşünmek istemiyorum. Şimdi hedefim Belçika." diye konuştu.

Ankara'daki taraftar desteğinin kendilerini motive ettiğini anlatan 45 yaşındaki başantrenör, "Burada oynamayı dört gözle bekliyorum. Arenanın tamamen dolu, tıklım tıklım dolu olacağından eminim. Bu nedenle önemli olacak. Evimizde oynadığımız için taraftarların bize çok yardımcı olacağını biliyorum. Biletlerin çok kısa sürede tükendiğini düşünüyorum ve bu bizim için çok özel bir durum. Voleybol Türkiye'de çok önemli, milli takımla burada maç oynamak da çok güzel." ifadelerini kullandı.

"Daha güçlü bir ekibe sahibiz"

Milli voleybolcu Berka Buse Özden ise Brezilya'daki ilk etabın kendileri için güzel geçtiğini anlattı.

Berka Buse, "Elimizden geleni yaptık. İkinci etapta ablalarımız da aramıza katıldı. Daha güçlü bir ekibe sahibiz. Dörtte dört yapmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Şu anda enerjimiz yüksek." dedi.

Güçlü takımlarla karşılaşacaklarını dile getiren Berka Buse, "Herkesi maça bekliyoruz. Geçen sene İstanbul'da inanılmaz bir atmosfer vardı. Ben Ankara'nın da bundan aşağı kalır bir yanı olacağını düşünmüyorum. Umarım güzel seyircimiz önünde güzel galibiyetler alırız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Ankara, Spor, Son Dakika

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