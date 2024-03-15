Voleybolda play-off serilerinin tarihleri açıklandı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off serilerinin tarihleri açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 serisinde 1. maç 2 Nisan, 2. maç 5 Nisan, muhtemel 3. maç 8 Nisan'da yapılacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi ise 1. maç 11 Nisan, 2. maç 14 Nisan, 3. maç 17 Nisan'da, muhtemel 4. maç 20 Nisan'da, muhtemel 5. maç ise 23 Nisan'da oynanacak.
Vodafone Sultanlar Ligi play-off serisi
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 serisinde ise 1. maç 1 Nisan, 2. maç 4 Nisan, muhtemel 3. maç 6 Nisan'da yapılacak.
Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ise 1. maç 9 Nisan, 2. maç 13 Nisan, 3. maç 15 Nisan, muhtemel 4. maç 18 Nisan, muhtemel 5. maç 21 Nisan'da oynanacak.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Adana'ya hareket etti. Kırmızı-beyazlılar, maçın hazırlıklarını tamamlamak için Adana'da antrenman yapacak ve kampa girecek. Maç yarın saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.
Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grubun 24. haftasında Anadolu Üniversitesi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Takım, 16 maçlık yenilmezlik serisi ve yükselen grafiğiyle rakiplerinin korkulu rüyası haline gelmiştir. Maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmamaktadır. Maç, 17 Mart Pazar günü saat 14.00'da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Stadı'nda oynanacak ve C klasman hakemi Burak Filik yönetecektir.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bursa'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde Kestel'de spor yatırımları ve gençlik merkezi açılışını müjdeledi. Bakan Bak, Türkiye'de yaşanan spor devrimine vurgu yaparak, Kestel'in de spor yatırımlarından hak ettiği payı alacağını belirtti.
Kümede kalma mücadelesi veren 23 Elazığ FK, TFF 3. Lig 4. Grubun 24. haftasında Muşspor'la evinde karşılaşacak. Maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmayan Elazığ temsilcisi, son çalışmasını kendi tesislerinde yaparak kampa girecek. Maç, 17 Mart Pazar günü saat 14.00'da Doğukent Stadı'nda oynanacak ve C klasman hakemi Erhan Kaya düdük çalacak.
Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da tamamlandı. Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 18 ilden 184 sporcu katıldı. Hakkari, 3 bin 379 puanla Türkiye şampiyonu olurken, Bolu 2'nci ve Muş 3'üncü oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Türkiye Kayak Federasyonu yetkilileri tarafından verildi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele olacak Sivasspor'da sakatlığı bulunan Bartuğ Elmaz, Hakan Arslan ve kart cezalısı olan Rey Manaj kadroda yer almadı. Sivasspor'un Adana Demirspor maçı için belirlenen kamp kadrosunda 22 futbolcu bulunuyor.
Salihli Enduro-Touring Motosiklet Grubu (SETMOG), Salihli ilçesinde güvenli motosiklet kullanımını sağlamak amacıyla moto kuryelere kask, yelek ve eldiven hediye etti. Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve SETMOG işbirliğiyle 20 moto kuryeye eğitim verildi ve güvenli sürüş kuralları anlatıldı. Eğitimin ardından 5 sürücüye reflektörlü yelek, 1 sürücüye eldiven ve 1 sürücüye kask hediye edildi.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen ETTU Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları, Nevşehir'de başladı. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, İsviçre ve Azerbaycan'dan 13 ve 15 yaş altı kız ve erkek sporcuların katıldığı müsabakalar, 17 Mart'ta sona erecek. TMTF Başkanı Oktay Çimen, organizasyonun Türk masa tenisinin Avrupa'daki vizyonu için önemli olduğunu belirtti.
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