Voleybolda sezonun ilk kupası VakıfBank'ı deviren Fenerbahçe'nin oldu - Son Dakika
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Voleybolda sezonun ilk kupası VakıfBank'ı deviren Fenerbahçe'nin oldu

29.10.2022 17:10

2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti ve kupaya uzandı. Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği 5 kupanın tamamını kazanan VakıfBank karşısında Fenerbahçe, yeni sezonun ilk kupasını müzesine götürmüş oldu.

VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, 2022 Kadınlar Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler kazanırken, sezonun ilk kupasını müzesine götürdü

FENERBAHÇE SERİYE SON VERDİ

2021-22 sezonu Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Fenerbahçe Opet'i karşı karşıya getiren mücadelenin berabere geçilen 5. sayısının ardından Egonu ile üst üste sayılan bulan sarı-siyahlı ekip, rakibine 11-7 üstünlük sağladı.

SARI-LACİVERTLİLER FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Rus oyuncusu Fedorovtseva'nın etkili oyunuyla farkı eriten Fenerbahçe Opet, 13. sayıda beraberliği yakaladı. Bu bölümden sonra 22. sayıya kadar skor üstünlüğünü elden bırakmayan sarı-lacivertli takım, ilk setin en etkili oyuncusu olan Fedorovtseva'nın hücumundan bulduğu sayıyla ilk seti 25-23 kazandı. Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva'nın ace sayılarıyla ikinci sete hızlı başladı ve 4-0 öne geçti. Zehra Güneş ve Egonu'nun oyuna ağırlığını koymasıyla skoru 13-12'ye getiren Vakıfbank, bu sette ilk kez öne geçti. Etkili bloklarıyla rakibini durduran ve hata yapmaya zorlayan sarı-lacivertliler, zorlanmadan bu seti de 25-21 hanesine yazdırdı.

KUPA FENERBAHÇE'NİN

VakıfBank, 11-7 geriye düştüğü üçüncü sette, 8-1'lik bir seri yakalayarak rakibine 15-12 üstünlük sağladı. Çok çekişmeli geçen son bölümde, seyircisinin desteğini de arkasına alan Fenerbahçe Opet, seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak kupaya uzandı. Bu arada karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da protokol tribününden takip etti. Vakıfbank sporcuları salona "Özgürlüğümüzün en büyük güvencesi Cumhuriyetimizdir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.", sarı-lacivertliler ise "Cumhuriyetin feneri Fenerbahçe" yazılı afişlerle çıktı.

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Fenerbahçe, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolda sezonun ilk kupası VakıfBank'ı deviren Fenerbahçe'nin oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybolda sezonun ilk kupası VakıfBank'ı deviren Fenerbahçe'nin oldu - Son Dakika
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