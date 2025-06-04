Voleybolda Türkiye, Fransa\'yı 3-1 Yendi

Salon: Qujiang Spor Merkezi
Hakemler: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)
Fransa: Ndiaye, Fanguedou, Mayer, Rotar, Depie, Haewegene (Gelin, Respaut, Schalk, Ngolongolo)
Türkiye: Aslı Kalaç, Alexia Carutasu, Hande Baladın, Deniz Uyanık, Yaprak Erkek, Elif Şahin ( Simge Aköz, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol)
Setler: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında Fransa'yı 3-1 yendi.
Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarında milli takım, ikinci maçını 6 Haziran Cuma günü TSİ 14.30'da Tayland'la yapacak.
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