4 Eylül Spor Salonunda gerçekleştirilen voleybol müsabakasını Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zeki Ekici ve voleybol severler takip etti. Oynanan karşılaşmada Çimentospor, Yurdumspor karşısında 3-0'lık skorla yüzü gülen taraf oldu. - SİVAS

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › 'Voleybolun yıldızları' sahneye çıktı - Son Dakika

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