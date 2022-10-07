"Voleybolun yıldızları" sahneye çıktı - Son Dakika
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"Voleybolun yıldızları" sahneye çıktı

07.10.2022 11:30
"Voleybolun yıldızları" sahneye çıktı

Sivas'ta amatör spor haftası etkinlikleri dahilinde yapılan Yurdumspor-Çimentospor voleybol müsabakasında kazanan dostluk oldu.

Sivas'ta amatör spor haftası etkinlikleri dahilinde yapılan Yurdumspor-Çimentospor voleybol müsabakasında kazanan dostluk oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler hızla devam ediyor. Spor faaliyetlerine yönelik farkındalık ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, "Voleybolun yıldızları" adı altında Yurdumspor-Çimentospor arasında voleybol maçı düzenlendi.

4 Eylül Spor Salonunda gerçekleştirilen voleybol müsabakasını Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zeki Ekici ve voleybol severler takip etti. Oynanan karşılaşmada Çimentospor, Yurdumspor karşısında 3-0'lık skorla yüzü gülen taraf oldu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

voleybol, gençlik, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Voleybolun yıldızları' sahneye çıktı - Son Dakika

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