RAMS Başakşehir'de tecrübeli kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.
Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Volkan Babacan ile bir yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Şampiyon kadromuzun önemli isimlerinden Volkan Babacan'a yuvamızda başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Volkan Babacan'ın Sözleşmesi Uzatıldı - Son Dakika
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