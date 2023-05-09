Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim - Son Dakika
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim

09.05.2023 10:22

Fenerbahçe'de çalışmak ister misin? sorusuna, efsane eldiven "Benim Fenerbahçe'de teknik direktör olmama gerek yok, ben zaten Fenerbahçe'nin kendisiyim. Tabii ki böyle bir görev bana gelirse gurur duyarım. Fenerbahçe benim hayatım." dedi.

Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alman basınından Sport1'e Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.

"BEN ZATEN FENERBAHÇE'NİN KENDİSİYİM"

Volkan, kendisine sorulan "Bir gün Fenerbahçe'de çalışmak ister misiniz?" sorusuna, "Benim Fenerbahçe'de teknik direktör olmama gerek yok, ben zaten Fenerbahçe'nin kendisiyim! Tabii ki böyle bir görev bana gelirse gurur duyarım. Fenerbahçe benim hayatım." cevabını verdi.

"HER ZAMAN FENERBAHÇE İÇİN ÇALIŞMAK İSTERİM"

Fenerbahçe'nin hayatında çok büyük bir yere sahip olduğunu söyleyen Demirel, "18 yıl boyunca kaledeydim ve 2 yıl da yardımcı antrenörlük yaptım. Daha sonra da eğer bir gün Fenerbahçe'de çalışırsam tecrübeli bir teknik direktör olarak çalışmak istediğim için ayrıldım. Fenerbahçe benim ailem, beni ben yapan kulüp. Her zaman Fenerbahçe için çalışmak isterim." dedi.

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Volkan Demirel, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim - Son Dakika


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