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Volkan Demirel: Beraberlik serimize bir maç daha ekledik - Son Dakika
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Volkan Demirel: Beraberlik serimize bir maç daha ekledik

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, beraberlik serilerine bir maç daha eklediklerini belirterek, gol atmayı başardıklarını ancak skoru koruyamadıklarını söyledi. Demirel, önümüzdeki maçlarda daha iyi savunma ve hücum yapacaklarını ifade etti.

Volkan Demirel: Beraberlik serimize bir maç daha ekledik
13.01.2024 - 16:52,
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- Volkan Demirel: "Beraberlik serimize bir maç daha ekledik"

MERSİN - Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 1-1 biten Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Beraberlik serimize bir maç daha ekledik, 1-1 bitti. Uzun maç süresince gol atamıyorduk, bugün gol attık ama bu seferde skoru korumasını bilmedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Yine beraberlik serimize bir maç daha ekledik, 1-1 bitti. Uzun zamandır, yani uzun maç süresince gol atamıyorduk. Bugün gol attık ama bu sefer de skoru korumasını bilmedik. Bu da tamamen oyuncuların skoru koruma amaçlı geriye yaslanmasından kaynaklanıyor. Çünkü gerçekten onlar da kazanmak istiyor. Onların da derdi 3 puan. Fakat neticesinde 1 puan aldık. Önümüzdeki maçlarda daha iyi, savunma anlamında da hücum anlamında da daha doğru duruşlar yapmayı düşüneceğiz. Ona göre de çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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