Volkan Demirel Bodrum FK\'nın Yeni Teknik Direktörü

Spor

Bodrum FK, Teknik Direktör İsmet Taşdemir'den boşalan koltuğu Volkan Demirel'e devretti. Bodrum İlçe Stadyumu'nda Demirel için imza töreni düzenlenirken, yeşil-beyazlı ekip Demirel'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bodrum FK, dün Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip tecrübeli çalıştırıcı Volkan Demirel ile el sıkıştı. Bodrum İlçe Stadyumu'nda Demirel için imza töreni düzenlendi. Törene, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, Bodrum Asbaşkanı Selahattin Polat, kulüp CEO'su Servet Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri Aşkın Demir, Caner Tuna, İsmail Erdoğan, Kulüp Müdürü Süleyman Tekgül ile Volkan Demirel ve ekibi katıldı. Yeşil-beyazlı ekip, tecrübeli çalıştırıcı Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenin ardından Demirel ve Başkan Öztürk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konuşmaların ardından yönetim kurulu ile Volkan Demirel ve ekibi stadyum içerisinde toplu fotoğraf çektirdi.

"Hocamızı aramızda görmekten son derece mutluyuz"

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, "Hocamızı aramızda görmekten son derece mutluyuz. İsmet hocamıza çok teşekkür ediyoruz. 3 yılda bize 2 kupa aldırdı, 2. Lig'den 1. Lig'e ve oradan Süper Lig'e çıkardı. Veda töreninde ben yoktum, hocamız güzel anılarla aramızdan ayrıldı. Kan değişikliğinde fayda olduğunu düşündüğümüz için, Volkan kardeşim de benim evladım gibi. Bu vesilesiyle aramıza hoş geldin diyoruz, Bodrumspor'umuz için inşallah hayırlı olur diye düşünüyoruz. Kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz. Aldığımız günden bugüne kadar olan bütün borçlarını ilk sene ödedik, hiçbir tarafa borcumuz yok, her şey günü gününe ödenir. Bizim amaçlarımız ve hedeflerimiz var. Sizin de hedefleriniz olduğunu biliyoruz. Hedeflerimizi en kısa zamanda İsmet hocada olduğu gibi sizinle de yerine getiririz. Hayırlı uğurlu olsun. Biz başarıya açız, başarılı olmak için her şeyi yaptık. Hocamızda da aynı şeyi görüyoruz, onun için hedeflerimiz var" dedi.

"İnşallah hep birlikte Bodrumspor'u daha yukarılara taşımaya çalışacağız

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Beni aileden gördükleri için başkanıma çok teşekkür ederim. Bodrum'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Buradan İsmet hocama bir paragraf açmak istiyorum. Takımın buralara gelmesinde en büyük katkı kendisinindir. Kapılarımız her zaman açıktır. Bu inşa ettiği değeri onunla beraber her zaman konuşarak, tartışarak bir yerlere getirmeye çalışacağız. İsmet hocamızla görüşüp alışverişimizi, fikrimizi alacağız. Başkanıma, Ali Başkanıma ve yönetim kurulundaki abilerime teşekkür ederim. Bana değer verdiler, buraya çağırdılar. Ben de buraya 3 yıllık bir proje için geldim. Bu proje içerisinde hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda Bodrumspor'u düşündüğümüz yerlere götürmek için elimizden geleni ekibimle yapmak için buradayız. Ben buraya aidiyet duygusunu hissederek geldim. İnşallah hep birlikte Bodrumspor'u daha yukarılara taşımaya çalışacağız. Aidiyet duygusu hissettiğimiz bir yerde elimizden ne gelirse ekibimle yapmaya çalışacağız. Takımla tanışacağız, istişare edeceğiz" diye konuştu. - MUĞLA