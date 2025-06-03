Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı - Son Dakika
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Spor

Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı

Volkan Demirel Fenerbahçe\'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
03.06.2025 20:23
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Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirel, Senegalli genç yetenek ile ilgili ''Genç bir isim, yetenekli bir isim ama önümüzdeki günlerde daha flaş isimler açıklanacağı kesin. Gerçekten teknik kapasitesi çok yüksek, sallanmalarıyla, çalım atmalarıyla, süratiyle ama fiziksel anlamda oynadığı lig, bu ligin 10 gömlek aşağısında.'' dedi.

Spor yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye yeni transfer Amara Diouf'u açıkladı. Asist Analiz YouTube kanalına konuşan Demirel, genç yıldızın fiziksel kapasitesinin çok yüksek olduğunu dile getirdi.

''AYAKLARINA HAKİM''

Oyuncuyu daha önce izlediğini söyleyen Volkan Demirel, "Bir tane yabancı genç bir oyuncu alındı ama bence tamamen geleceğe yatırım amaçlı bakıldığını düşünüyorum, yaşı çok genç. Bildiğim bir oyuncu çok izledim o oyuncuyu. Ayaklarına hakim, fiziksel olarak Süper Lig'i kaldırabilecek durumda mı onu da gelişimiyle göreceğiz. dedi.

Oyuncunun özellikleri hakkında yorumda bulunan Demirel, ''Topla becerisi, sallanmaları, Bire bir oyunda kendi yaşıtları arasında çok ekstra fark yaratan bir futbolcu. Türkiye'de lig biraz sert, bugün baktığınız da Talisca geldi. Ona benzer bir oyuncu aslında onun genci. Fiziksel olarak hazır değilseniz, Süper Lig kaldırmıyor ne yazık ki.'' ifadelerini kullandı.

''YATIRIMLIK OLARAK İYİ OYUNCU''

Sözlerine devam eden Demirel, ''Yaşı itibarıyla, genç olması itibarıyla gelişim süreci için zamanı olmasından dolayı bence yatırımlık olarak iyi bir oyuncu aldı diyebilirim Fenerbahçe. İzlediğim kadarıyla teknik bir oyuncu. Fiziksel olarak biraz güçsüz, sakatlığa çok maruz kalabilir. O yüzden diyorum Süper Lig için yarın gelip oynayacak durumu yok ama gelişiminde tekniğinin üzerine fiziksel kapasiteyi koyarsa iş yapar.'' yorumunu yaptı.

''GELECEK VAR ÇOCUKTA''

Volkan Demirel Amara Diouf için yaptığı yorumları şöyle sonlandırdı; ''Şu anki görüntüsünde Süper Lig'de top aldırmazlar. Bu transfer, fırsat transferi olmuş çünkü Fenerbahçe'nin de bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Yeteneklerine bakıldığı zaman gelecek var çocukta ama transfer politikasıyla ilgili transfer değil. Belki altyapıda deneyecekler bir zaman bilmiyorum. Transfer politikasıyla bu transferin bir alakası yok. Genç bir isim, yetenekli bir isim ama önümüzdeki günlerde daha flaş isimler açıklanacağı kesin. Gerçekten teknik kapasitesi çok yüksek, sallanmalarıyla, çalım atmalarıyla, süratiyle ama fiziksel anlamda oynadığı lig, bu ligin 10 gömlek aşağısında." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Şeref Yazıcıoğlu :
    Senin ligin ne Hatay Bodrum ardından fener bahçe mi sen hangi ligin adamısın hayatında kaç kişiyi çalıştırdın çalımladın 15 49 Yanıtla
    Süvari Bey:
    Zeka seviyeni ölçtür. Tedavisi vardır belki. 0 0
  • 4433875Bolu:
    son dakikanın devrik cümleleri... Yeter artık bırakın bu işleri herşeyinizde imla hataları var 24 1 Yanıtla
  • Ahmet Karadeniz:
    bizim ligin daha aşağısıda mi var 9 1 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    yatırımlık olarak iyimis kaç dönüm tarlamı aliyosun ne olcek hava limanı mı kanalmı yapcekler yanına 1 2 Yanıtla
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