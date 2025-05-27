Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı - Son Dakika
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Spor

Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı

Volkan Demirel Fenerbahçe\'ye zarar veren ismi açıkladı
27.05.2025 22:13
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Spor yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin gündemine dair yorumlarda bulundu. Volkan Demirel, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye zarar verdiğini söyleyerek, ''Şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'nin 4-2'lik bir mağlubiyet almaması gerekiyor. Mourinho, Fenerbahçe'ye zarar veriyor.'' ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Spor yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, Hatayspor'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe'nin gündemini yorumlayarak Jose Mourinho'yu eleştirdi.

''ERTUĞRUL'U SUÇLU BULMUYORUM''

Asist Analiz YouTube kanalına konuşan Volkan Demirel, ''Ben Ertuğrul'da suç bulmuyorum. Bu genç kaleciler hataları yapacak. Kalecilik yiye yiye olur. Bu maçta Ertuğrul'un oynaması problem. Ertuğrul'la problemim yok. Ertuğrul'u kim oynatırsa problem onda. Bence Ertuğrul oynayacağını bilmiyordu bile.'' dedi.

''MOURINHO FENERBAHÇE'YE ZARAR VERİYOR''

Fenerbahçe'nin rakibine hiçbir şartta 4-2 kaybetmemesini söyleyen Demirel, Mourinho'yu eleştirerek, "Avrupa şampiyonu olan basketbol takımının mutluluğu, Hatayspor maçıyla biraz gölgede kaldı. Şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'nin 4-2'lik bir mağlubiyet almaması gerekiyor. Mourinho, Fenerbahçe'ye zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

''İSTİFA ETMESİ LAZIM''

Mourinho ile gelecek sezona başlanmaması gerektiğini dile getiren genç hoca, "Mourinho'nun kendi istifa etmesi lazım. Birisiyle işe başlarken vaatlerde bulunuyorsunuz zaten. Ayrılırken insanların karakterlerin ne tarz bir durumda olduğunu görüyorsunuz. Fenerbahçe gelecek sezona Mourinho ile başlayamaz." yorumunu yaptı.

Volkan Demirel, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ilyas erduran:
    boş konuşuyor şineyderden yediklerini unutma kaleci tutar futbolcu oynar ey ruh nerdesin 9 26 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bu yıl şampiyon olsalardı hepsi diyecektiki vay be Mourinho karizmasını ortaya koydu, farkını gösterdi, bizi 11 yıl sonra şampiyon yaptı. Ya da ön elemeyi geçebilse diyeceklerdiki yıllar sonra takımı şampiyonlar ligine götürdü. Kariyeri dibe vurmuş mourinho ise bundan faydalanarak Avrupanın majör 5 ligine tekrar selam çakıp ben daha ölmedim bakın Türkiyede küllerimden doğdum, porto günlerimi yaşıyorum diyecekti. Efsane olcam derken patates oldu. 13 6 Yanıtla
  • Ates null:
    Volkan,sende Mourinho'nun altını oyup kendine zemin hazırlama gibi,onu gönderin beni alın gibi bir çabamı var.Açık açık söylede bilelim. 6 11 Yanıtla
  • Ankara null:
    2gune yardimcisi olursa sasirmayin.bunlar boyle :))) 2 1 Yanıtla
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