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Volkan Demirel ile fotoğranı koyup 2 kelimelik not düştü! Josef de Souza'dan G.Saraylıları çıldırtacak hareket - Son Dakika

Volkan Demirel ile fotoğranı koyup 2 kelimelik not düştü! Josef de Souza'dan G.Saraylıları çıldırtacak hareket

Volkan Demirel ile fotoğranı koyup 2 kelimelik not düştü! Josef de Souza\'dan G.Saraylıları çıldırtacak hareket
11.11.2023 23:09  - Güncelleme: 23:15

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Volkan Demirel ile olan bir fotoğrafını paylaşıp, ''Bravo Volki'' notunu düştü.

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza, Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 yenilmesinin ardından Volkan Demirel ile fotoğrafını paylaştı.

"BRAVO VOLKİ"

34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Hatayspor'a yenilmesinin hemen ardından eski takım arkadaşı ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in fotoğrafını paylaşıp "Bravo Volki" notunu düştü.

İşte Josef de Souza'nın paylaşımı;

Volkan Demirel ile fotoğranı koyup 2 kelimelik not düşen Josef de Souza'dan G.Saraylıları çıldırtacak hareket

DERBİDEN SONRA DA YAPMIŞTI

Brezilyalı futbolcu, daha önce de Galatasaray'ın Beşiktaş'ı derbide yenmesinden sonra "PenaltıSaray" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Volkan Demirel ile fotoğranı koyup 2 kelimelik not düşen Josef de Souza'dan G.Saraylıları çıldırtacak hareket
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Volkan Demirel, Josef de Souza, Galatasaray, Fenerbahçe, Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel ile fotoğranı koyup 2 kelimelik not düştü! Josef de Souza'dan G.Saraylıları çıldırtacak hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Volkan Demirel ile fotoğranı koyup 2 kelimelik not düştü! Josef de Souza'dan G.Saraylıları çıldırtacak hareket - Son Dakika
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