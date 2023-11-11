Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza, Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 yenilmesinin ardından Volkan Demirel ile fotoğrafını paylaştı.
34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Hatayspor'a yenilmesinin hemen ardından eski takım arkadaşı ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in fotoğrafını paylaşıp "Bravo Volki" notunu düştü.
İşte Josef de Souza'nın paylaşımı;
Brezilyalı futbolcu, daha önce de Galatasaray'ın Beşiktaş'ı derbide yenmesinden sonra "PenaltıSaray" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.
Son Dakika › Spor › Volkan Demirel ile fotoğranı koyup 2 kelimelik not düştü! Josef de Souza'dan G.Saraylıları çıldırtacak hareket - Son Dakika