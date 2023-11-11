Volkan Demirel ile fotoğranı koyup 2 kelimelik not düştü! Josef de Souza\'dan G.Saraylıları çıldırtacak hareket

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza, Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 yenilmesinin ardından Volkan Demirel ile fotoğrafını paylaştı.

"BRAVO VOLKİ"

34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Hatayspor'a yenilmesinin hemen ardından eski takım arkadaşı ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in fotoğrafını paylaşıp "Bravo Volki" notunu düştü.

İşte Josef de Souza'nın paylaşımı;

DERBİDEN SONRA DA YAPMIŞTI

Brezilyalı futbolcu, daha önce de Galatasaray'ın Beşiktaş'ı derbide yenmesinden sonra "PenaltıSaray" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.