Volkan Demirel'in müthiş kurtarışı efsaneler maçına damga vurdu! Akıllara eski performansları getirdi - Son Dakika
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Volkan Demirel'in müthiş kurtarışı efsaneler maçına damga vurdu! Akıllara eski performansları getirdi

09.06.2023 17:10

Acun Ilıcalı'nın organize ettiği efsaneler maçında Volkan Demirel'in yaptığı enfes kurtarış, maça damga vurdu. Türk ve yabancı futbol efsanelerinin karşılaştığı maçta, Demirel'in performansı övgü topladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Inter ile Manchester City'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi finali öncesi Acun Ilıcalı, efsaneler arasında maç organize etti. Oynadıkları döneme damga vurmuş Türk ve yabancı futbolcuların maçına Volkan Demirel damga vurdu.

VOLKAN DEMİREL'DEN ENFES KURTARIŞ

Roberto Carlos'un yaptığı ortada Quaresma'nın kafa vuruşu direkte patladı. Hollandalı efsane futbolcu seken topa düzgün şekilde vururken Volkan Demirel, müthiş bir kurtarışa imza attı.

"ESKİLERDEN KİMSE KALMAMIŞ"

Pozisyon karşısında şaşkınlığını saklayamayan maçın spikeri, "Neler yapıyorsun Volkan Demirel?" ifadelerini kullandı. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Demirel performansının övülmesi sonrası, "Ben eskisi gibiyim de, eskilerden kimse kalmamış." dedi.

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Volkan Demirel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel'in müthiş kurtarışı efsaneler maçına damga vurdu! Akıllara eski performansları getirdi - Son Dakika


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