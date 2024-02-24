Volkan Demirel: Maçın böyle sonuçlanacağını beklemedik

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, maçın böyle sonuçlanacağını beklemediklerini belirtti.
Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maçın iki taraf için de önemli olduğunu ifade eden Demirel, "Konyaspor'u tebrik ediyorum. Maça baktığımızda ilk 45 dakika belki oyuna üstündük, istediklerini yapan taraf daha çok bizdik. Ama ikinci yarıda Konyaspor, yaptığı değişikliklerle oyuna biraz daha baskılı ve şiddetli başladı." dedi.
Demirel, ikinci yarıda atılan uzun topları alamadıklarını, oyun kurma isteğini de kaybettiklerini anlattı.
Gol öncesi atılan kornerde adam paylaşımı eksikliğinin kendilerini 1-0 mağlup duruma düşürdüğünü anlatan Demirel, "Böyle sonuçlanacağını beklemediğimiz bir maçtı. Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Hatalardan ders çıkarıp neleri daha iyi yapabiliriz onlara bakarak önümüzdeki maça hazırlanacağız. Fazla söylenecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'ın kendileri için yaptığı penaltı paylaşımı hakkında konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına aynı sertlikte yanıt veren Baki, "Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler" dedi.
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