Aziz Yıldırım'ın kulüpte görmek istediği Volkan Demirel oy vermek için Kadıköy'de - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'ın kulüpte görmek istediği Volkan Demirel oy vermek için Kadıköy'de

07.06.2026 11:51
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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın sarı-lacivertli kulüpte yeniden görev vermek istediği Volkan Demirel, Fenerbahçe başkanlık seçiminde oyunu kullanmak için alana geldi.

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi başladı. Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında gerçekleştirilen seçimde, 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

45 SANDIKTA OY VERİLECEK 

Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı ile yönetim kurulunu belirleyecek genel kurulda üyeler, toplam 45 sandıkta oylarını verecek. Genel kurul üyeleri başkan adaylarından Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

VOLKAN DEMİREL DE OYUNU ATTI

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, eski öğrencisi Volkan Demirel'e yeniden sarı-lacivertli kulüpte görev vermek istediğini açıklamıştı. Volkan Demirel de Fenerbahçe başkanlık seçiminde oyunu kullanmak için alana geldi. Oy verme işlemi, saat 17.00'de son bulacak.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın kulüpte görmek istediği Volkan Demirel oy vermek için Kadıköy'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'ın kulüpte görmek istediği Volkan Demirel oy vermek için Kadıköy'de - Son Dakika
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