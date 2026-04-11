Volkan Demirel\'den son 5 maç öncesi mesaj

11.04.2026 19:18
Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 3-0 yenildikleri RAMS Başakşehir maçının ardından ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Demirel, takımının zorlu bir dönemden geçtiğini ve son 5 maçta en çok puanı alarak ligde kalmak istediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 3-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, kalan 5 haftada ellerinden geleni yaparak kümede kalmaya çalışacaklarını söyledi. Demirel, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''OYUNUN HAKİMİ BİZDİK'' 

İlk yarının son bölümünde üst üste yedikleri gollerle işlerini çok zora soktuklarını belirten Volkan Demirel, "İkinci yarıda değişiklikler yapma gereği duyduk. İlk yarıda 1-0 geri düştükten sonra da oyunun hakimi bizdik. Yakaladıklarımızı atamadık. Tam tersi oldu ve ilk yarı 3-0 mağlup duruma düştük. Çok zor oldu. Kaybedeceğimiz bir şey yoktu.'' dedi. 

''HER ŞEYİN BİLİNCİNDEYİZ''

Sözlerine devam eden genç hoca, ''Duran toplar haricinde ilk kez akan oyunda goller yedik. Takımıma tüm sorumluluğun bende olduğunu söyledim. Önümüzde 5 maç var, alabileceğimiz en çok puanı alıp ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde kalmak istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
