Volkan Gökçek, Almanya'da ringe çıkıyor - Son Dakika
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Volkan Gökçek, Almanya'da ringe çıkıyor

24.02.2022 10:32
Volkan Gökçek, Almanya'da ringe çıkıyor

Türk boksör Volkan Gökçek, cumartesi günü Hamburg'da Özbekistanlı Kobiljon Hushvaktaliev ile karşılaşacak.

Türk boksör Volkan Gökçek, cumartesi günü Hamburg'da Özbekistanlı Kobiljon Hushvaktaliev ile karşılaşacak.

Dünyanın en iyi kulüpleri arasında yer alan Türk Boks Kulübü EC BOXİNG, Almanya'nın sayılı kulüplerinden SES Boxing ile birlikte boks galası düzenliyor. 26 Şubat Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan karşılaşmalara pandemi önlemleri nedeniyle az sayıda seyirci alınacak ve sadece görevliler ile basın mensupları galada yer alabilecek. Türk boksunun madalyaya en yakın sporcusu olarak kabul edilen Volkan Gökçek'in, Özbekistanlı Kobiljon Hushvaktaliev'e karşı eldiven giyeceğini belirten ödüllü promotör Erol Ceylan, "Maalesef pandemi önlemleri nedeniyle iki yıldan beridir küçük çaplı boks galaları düzenlemek zorunda kaldık ve büyük galalar düzenlemeyi özledik. Pandemiden önce İstanbul'da yılda dört büyük gala düzenleme hedeflerimiz vardı fakat olmadı. Ancak inanıyorum yakın zamanda bu hastalık sona erer ve gerek ülkemizde, gerekse Almanya'da yeniden dev boks galaları düzenleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Kulübün Başantrenörü Bülent Başer, karşılaşmaya hazır olduklarını söyleyerek, "Salon sporları olarak zorlu günler geçirmemize rağmen çalışmalarımızı aksatmadan dünyanın zirvesine olan yolculuğumuzda büyük bir azimle ilerliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Amerika'da yaptığımız ve dünya devlerinin de katıldığı karşılaşmalarda Ali Eren Demirezen ve Viktor Faust, rakiplerini devirerek büyük bir başarıya imza atmış ve dünya boks arenasında büyük ses getirmişti. Umuyorum bu maçları da kazanarak zirveye doğru emin adımlarda ilerleyeceğiz" dedi.

Volkan Gökçek'in bugüne kadar çıktığı 9 maçın hepsini kazandığını ifade eden kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ise, "Bu karşılaşmalardan altısını nakavtla kazandı ve yenilgi yüzü görmedi. Aynı gece yeni transferlerimizden Ukraynalı Ihor Shevadzutskyi ABD'li Kevin Johnson'a karşı ringe çıkacak. Shevadzutskyi bugüne kadar çıktığı 9 maçın 8'ini nakavtla kazanırken, yenilgi yüzü görmemiş" diye konuştu. - İSTANBUL

Volkan Gökçek, Almanya'da ringe çıkıyor
Volkan Gökçek, Almanya'da ringe çıkıyor

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Cumartesi, Almanya, Boks, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Volkan Gökçek, Almanya'da ringe çıkıyor - Son Dakika


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