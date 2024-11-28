Volkan Oğuz Hakemliği Bıraktı - Son Dakika
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Spor

Volkan Oğuz Hakemliği Bıraktı

Volkan Oğuz Hakemliği Bıraktı

Kayseri'nin önde gelen hakemlerinden Volkan Oğuz, 26 yıllık kariyerini sonlandırdı.

28.11.2024 09:55
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Kayseri'nin önemli futbol hakemlerinden Volkan Oğuz, faal futbol hakemliğini bıraktı.

Kayseri'nin yetiştirmiş olduğu önemli hakemlerden birisi olan Volkan Oğuz, düdüğünü astı. 1998 yılında başladığı futbol hakemliği hayatında sayısız maçlara çıkan ve birçok organizasyonlarda hem hakem olarak hem yardımcı hakem olarak hem de Kayseri'deki önemli amatör maçlarda da görev üstlenen Volkan Oğuz, faal futbol hakemliğini bıraktı. Hakem Volkan Oğuz yaptığı açıklamada; "Sevgili arkadaşlarım ve Kayseri sporuna hizmet eden kıymetli spor adamları 1998 yılında başladığım hakemlik serüvenimde 26.yılımı tamamlarken, yıllar için profesyonel ve amatör binden fazla maç yönettim, her biri bana unutulmaz hatıralar ve kıymetli deneyimler kazandırdı. Bu yolculukta Kayseri sporunun bir parçası olmanın fair-play ruhunu sahaya yansıtmanın ve sporun özündeki birleştirici güce katkı sağlamanın gururunu yaşadı. Her maçta farklı bir hikaye yazdım, bazen heyecanlı, bazen gerginliği, bazen de zaferi sahada gördüm. Ancak her zaman, adaletin ve eşitliğin peşinden gitmenin, tüm duyguların önünde yer alması gerektiğini hatırladım. Bu değerleri taşımak, benim için her zaman en büyük motivasyon kaynağı oldu. Veda etmenin zor olduğunu biliyorum ama aynı zamanda spora ve hakemliğe adanmış yollarımı geride bırakırken içimde sadece minnettarlık ve huzur var. Bana inanan, destek olan, birlikte çalıştığım tüm kurullara, sporculara, kulüp yöneticilerine, antrenörlere ve her zaman yanımda olan tüm dostlara teşekkür ederim. Sizlerle geçirdiğim her an, bu mesleğin ne kadar özel olduğunu bana bir kez daha gösterdi. Bundan sonra, sporu her zaman izleyen, sevgiyle takip eden sporun içinde bir insan olarak kalacağım. Aranızda olmak bana hayatımda çok şey kattı, şimdi ise hayatımın yeni bir sayfasına geçerken, bu değerleri her zaman kalbimde taşıyacağım. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Oğuz Hakemliği Bıraktı - Son Dakika

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