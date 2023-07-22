210 kiloluk halterin altında kalan Justyn Vicky'nin boynu kırıldı! Feci ölüm anı kamerada - Son Dakika
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210 kiloluk halterin altında kalan Justyn Vicky'nin boynu kırıldı! Feci ölüm anı kamerada

22.07.2023 09:13

Endonezya'da bulunan The Paradise Bali adlı spor salonunda antrenman yapan Justyn Vicky, 210 kiloluk halteri kaldırmak isterken dengesini kaybederek ağırlığın altında kaldı. Yardım antrenörünün çabası da yetersiz kalınca Vicky'nin boynu kırıldı. Hemen ameliyata alınan sporcu, maalesef kurtarılamadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası takipçileri taziye mesajları yayınladı.

Fenomen vücut geliştirme sporcusu Justyn Vicky, spor salonunda korkunç bir kaza sonrası yaşamını kaybetti. 210 kiloluk halteri kaldırmak isterken dengesi bozulan ve ağırlığın altında kalan Vicky, hayata gözlerini yumdu.

HALTER ÇUBUĞUNUN ALTINDA KALDI

Endenozya'da bulunan The Paradise Bali adlı spor salonunda antrenman yapan Justyn Vicky, 210 kiloluk halteri kaldırmak istedi. Yardım antrenöründü desteğiyle yükün altına giren vücut geliştirme sporcusu, bir anda dengesini kaybetti. Bunun üzerine kafası halter çubuğunun altında kalan Vicky'i kurtarmak için yardımcı antrenörün çabası da yeterli olmadı.

BOYNU KIRILDI

Ensesine düşen 210 kiloluk ağırlık sonrası boynu kırılan Vicky, hemen ameliyata alındı ancak kurtarılamadı. Vicky'nin ani ölümü şok etkisi yaratırken sosyal medyaya düşen görüntüleri sonrası binlerce takipçisi taziye mesajı yayınladı.

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Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 210 kiloluk halterin altında kalan Justyn Vicky'nin boynu kırıldı! Feci ölüm anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: 210 kiloluk halterin altında kalan Justyn Vicky'nin boynu kırıldı! Feci ölüm anı kamerada - Son Dakika
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