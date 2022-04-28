W60 Edge Istanbul'da Berfu Cengiz - Anastasia Tikhonova yarı finalde - Son Dakika

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W60 Edge Istanbul'da Berfu Cengiz ve Rus partneri Anastasia Tikhonova yarı finale yükseldi.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W60 Edge Istanbul'da toprak zeminde bugün teklerde ikinci tur mücadeleleri gerçekleşti. 3 numaralı seri başı Japon raket Mai Hontama ile karşılaşan Zeynep Sönmez 2 saat 54 dakika süren mücadelede 4-6, 6-4, 7-5 setlerle rakibine kaybederek turnuvaya ikinci turda veda etti. Turnuvanın 1 numaralı seri başı Viktoriya Tomova'yı 18 yaşındaki genç yetenek Diana Shnaider 53 dakikada 6-1, 6-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. 16 yaşındaki Çek raket Nikola Bartunkova ise turnuvanın 6 numaralı seri başı Marina Melnikova'yı 6-2, 6-2 yenerek adını son sekiz raket arasına yazdırdı.

BERFU CENGİZ - ANASTASİA TİKHONOVA YARI FİNALDETürk tenisçi Berfu Cengiz ve partneri Anastasia Tikhonova ise 1 numaralı seri başı Ingrid Neel/Aliona Bolsova Zadoinov çiftini 7-6, 1-6, 14-12 yenerek W60 EDGE Istanbul'da yarı finale yükseldi. Berfu Cengiz/Anastasia Tikhonova ikilisi yarın 11.00'de başlayacak programın ikinci maçında Cristina Dinu/ Andreea Amalia Rosca ile karşılaşacak. Organizasyon yarın teklerde çeyrek final, çiftlerde yarı final maçları ile devam edecek.