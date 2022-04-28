W60 Edge Istanbul'da Berfu Cengiz - Anastasia Tikhonova yarı finalde - Son Dakika
Üye Girişi

W60 Edge Istanbul'da Berfu Cengiz - Anastasia Tikhonova yarı finalde

28.04.2022 23:30
W60 Edge Istanbul'da Berfu Cengiz - Anastasia Tikhonova yarı finalde

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W60 Edge Istanbul'da Berfu Cengiz ve Rus partneri Anastasia Tikhonova yarı finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W60 Edge Istanbul'da Berfu Cengiz ve Rus partneri Anastasia Tikhonova yarı finale yükseldi.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W60 Edge Istanbul'da toprak zeminde bugün teklerde ikinci tur mücadeleleri gerçekleşti. 3 numaralı seri başı Japon raket Mai Hontama ile karşılaşan Zeynep Sönmez 2 saat 54 dakika süren mücadelede 4-6, 6-4, 7-5 setlerle rakibine kaybederek turnuvaya ikinci turda veda etti. Turnuvanın 1 numaralı seri başı Viktoriya Tomova'yı 18 yaşındaki genç yetenek Diana Shnaider 53 dakikada 6-1, 6-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. 16 yaşındaki Çek raket Nikola Bartunkova ise turnuvanın 6 numaralı seri başı Marina Melnikova'yı 6-2, 6-2 yenerek adını son sekiz raket arasına yazdırdı.

BERFU CENGİZ - ANASTASİA TİKHONOVA YARI FİNALDETürk tenisçi Berfu Cengiz ve partneri Anastasia Tikhonova ise 1 numaralı seri başı Ingrid Neel/Aliona Bolsova Zadoinov çiftini 7-6, 1-6, 14-12 yenerek W60 EDGE Istanbul'da yarı finale yükseldi. Berfu Cengiz/Anastasia Tikhonova ikilisi yarın 11.00'de başlayacak programın ikinci maçında Cristina Dinu/ Andreea Amalia Rosca ile karşılaşacak. Organizasyon yarın teklerde çeyrek final, çiftlerde yarı final maçları ile devam edecek.

YORUMLAR
500
W60 Edge İstanbul'da Berfu Cengiz/Anastasia Tikhonova yarı finalde W60 Edge İstanbul'da Berfu Cengiz/Anastasia Tikhonova yarı finalde Tenis: W60 Edge İstanbul Tenis: W60 Edge İstanbul

İstanbul, Türkiye, dolar, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor W60 Edge Istanbul'da Berfu Cengiz - Anastasia Tikhonova yarı finalde - Son Dakika


Son Dakika
23:30 Mansur Yavaş, 3 bine yakın ailenin eczane borcunu kapatacak
23:21 Vincent Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor!
23:14 DEVA Partisi'nin seçime kendi adıyla gireceğini öğrenen Akşener'den ilk açıklama geldi!
22:22 Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da!
22:16 Yapılan son ankette Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 6 puana kadar çıktı
22:11 Altay'da taraftarlar görevi bırakan başkanın akrabasını bıçakladı
21:43 Adana'da "üzerime su sıçrattın" kavgasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü
21:34 BM Genel Sekreteri Guterres'in Kiev'i ziyaret ettiği gün Rusya başkenti füzelerle vurdu
21:29 Kerem Aktürkoğlu'nun Abdullah Avcı itirafı gündem oldu: Futbolu bırakacaktım
20:42 Son Dakika: Rusya, Kiev'de bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 23:37:38. #1.12#
SON DAKİKA: W60 Edge Istanbul'da Berfu Cengiz - Anastasia Tikhonova yarı finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement