Trabzonspor'un NFC teknolojisi kullanarak transferini duyurduğu Wagner Pina, İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'na inen Yeşil Burun Adalı futbolcuyu bordo-mavili kulübün yetkilileri karşıladı.
Son olarak Portekiz Ligi takımlarından Estoril forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon takımıyla 30 lig maçında forma giyip 2 gol kaydetti.
Pina, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da 8 maçta oynadı.
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