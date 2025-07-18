Wagner Pina: Messi Kadar Hedefim Var - Son Dakika
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Wagner Pina: Messi Kadar Hedefim Var

Wagner Pina: Messi Kadar Hedefim Var
18.07.2025 18:58
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Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina, Messi'yi örnek aldığını ve şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina, örnek aldığı tek oyuncunun Messi olduğunu söyledi.

Karadeniz ekibinin Palandöken Yüksek İrtifa Kamp merkezindeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antrenman öncesi bordo-mavili ekibin yeni transferi Wagner Pina, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisini Trabzonspor'a getiren özelliğinin hem savunmada hem hücumda takıma yardımcı olmak şeklinde özetleyen Wagner Pina, "Enerjimle birlikte sahada her zaman bunu vermeye çalışan bir oyuncuyum. Oyuncular burada başarı kazandıkça o kültürden, ülkeden oyuncuları bünyesine katmaya devam ediyor. Ben de devam eden seriden biriyim diyebilirim. Onlar gibi burada iz bırakmak istiyorum" dedi.

"İyi bir sezon geçireceğiz"

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin oyun mantalitesini "iyi" olarak tarif eden Pina, "Bekler çok önemli. Ancak bizim oyunumuzda bütün oyuncuların önemli görev ve rolü var. Bireysel olarak takıma faydalı olmak istiyoruz. En önemli olan kolektif başarı. Biz de bunun peşinde koşuyoruz. Hocamız çok iyi bir antrenör ve bizlerle sürekli konuşuyor. Oyun mantalitesini bize aşılamaya çalışıyor. Hep beraber iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Öncelikli hedefim burada başarılı olup, takıma yardımcı olabilmek. Trabzon'un iyi bir takım ve iyi bir şehir olduğunun farkındayım. Uzun yıllar bu forma ile hizmet edebilmeyi hedefliyorum. Djaniny benim adıma önemli referanslardan bir tanesi. Sürekli iletişim haline olduk. Hem milli takım hem burası için önemli bilgiler verdi" şeklinde konuştu.

"Trabzon'da hedef her zaman şampiyonluktur"

Trabzonspor'un iyi bir kadrosu olduğunu vurgulayan Wagner Pina, "Aramıza katılan hem genç hem de tecrübeli isimlerin iyi oyuncu olduğunu görebiliyorum. Kalite bir kadromuz var. Hocamızın bize aşıladıkları ile başarılar kazanabileceğimizi düşünüyorum. Trabzonspor'da oynuyorsanız hedef her zaman şampiyonluktur. Bunu başaracak, hedeflere ulaşacak bir kadromuz var. Kendimi genç bir oyuncu olarak görüyorum. Geliştirmem gereken birçok yönüm var. Üçüncü bölgede son dokunuşlarda biraz daha gelişmem gerekiyor. Sürekli bunların üzerine çalışıyor ve çaba harcıyorum" diye konuştu.

"Trabzonspor'un hedefleri doğrultusunda mücadele edeceğiz"

Wagner Pina, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: "Ligi tanıyordum. Portekiz'de oynarken burası hakkında bilgim vardı. Avrupa'daki çok iyi oyuncular Türkiye ligini tercih ediyor. Buranın iyi bir lig olduğu bilincindeydim. Trabzonspor'u da biliyordum. En sevdiğim oyunculardan Oscar Cardozo burada oynuyordu. Onun sayesinde daha iyi tanımış oldum. Benim pozisyonumun oyuncusu değil ama örnek olarak gördüğüm tek oyuncu Messi. Taraftarımızın çıktığımız her maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiç şüphe duymasınlar. Sahada her zaman Trabzonspor'un hedefleri doğrultusunda mücadele edeceğiz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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