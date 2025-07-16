Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı ve bugün İstanbul'a getirmeyi planladığı Kyle Walker-Peters'in gelişi ertelendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcunun ailevi sebepler nedeniyle İstanbul'a bugün gelemeyeceği aktarıldı.
Beşiktaş Kulübünden dün yapılan açıklamada, Kyle Walker-Peters'in bugün saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ineceği duyurulmuştu.
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