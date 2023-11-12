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"Çılgına dönmüştü" diyen Wanda Nara'dan aylar sonra gelen Icardi itirafı - Son Dakika

"Çılgına dönmüştü" diyen Wanda Nara'dan aylar sonra gelen Icardi itirafı

12.11.2023 15:42  - Güncelleme: 15:46

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Icardi'nin lösemi teşhisi konduğunda çılgına döndüğünü ve uyuyamadığını söyledi. Nara, ''Onu sabahın dördünde elinde telefonuyla tedavi ararken buldum'' dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, lösemi hastalığına yakalandığı dönemdeki yaşadıklarını anlattı.

"GERÇEK SEVGİNİN NE OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Icardi ile olan ilişkilerini anlatan Wanda, "Birlikte çok şey yaşadık ve uzun zaman sonra gerçek sevginin ne olduğunu gördüm. Biri hasta olduğumda geceleri uyandığını görüyorum. Şimdi ben orada ( İstanbul'da) olmadığım için antrenman yapıyor ve sonra çocuklarla vakit geçiriyor" dedi.

Wanda Nara'dan Icardi İtirafı: Lösemi teşhisi koyduklarında çılgına dönmüştü

"ÇILGINA DÖNMÜŞ, UYUYAMIYORDU"

Hastalık sürecine değinen güzel model, "Birlikte 10. yılımızı kutlamadan hemen önce, bana hastalık teşhisi (lösemi) konduğunda hastanede olduğumu hatırlıyorum. Sabah 4'te kalktım ve Mauro'yu telefonunda tedavi ararken buldum. Çılgına dönmüştü, uyuyamıyordu. Orada, size söylenen, "İyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta" sözünü anlıyorsunuz. Hayat sizi gerçek aşkı görebileceğiniz durumlarla karşı karşıya getiriyor" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'dan Icardi İtirafı: Lösemi teşhisi koyduklarında çılgına dönmüştü
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor 'Çılgına dönmüştü' diyen Wanda Nara'dan aylar sonra gelen Icardi itirafı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Çılgına dönmüştü" diyen Wanda Nara'dan aylar sonra gelen Icardi itirafı - Son Dakika
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