"Çılgına dönmüştü" diyen Wanda Nara'dan aylar sonra gelen Icardi itirafı

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, lösemi hastalığına yakalandığı dönemdeki yaşadıklarını anlattı.

"GERÇEK SEVGİNİN NE OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Icardi ile olan ilişkilerini anlatan Wanda, "Birlikte çok şey yaşadık ve uzun zaman sonra gerçek sevginin ne olduğunu gördüm. Biri hasta olduğumda geceleri uyandığını görüyorum. Şimdi ben orada ( İstanbul'da) olmadığım için antrenman yapıyor ve sonra çocuklarla vakit geçiriyor" dedi.

"ÇILGINA DÖNMÜŞ, UYUYAMIYORDU"

Hastalık sürecine değinen güzel model, "Birlikte 10. yılımızı kutlamadan hemen önce, bana hastalık teşhisi (lösemi) konduğunda hastanede olduğumu hatırlıyorum. Sabah 4'te kalktım ve Mauro'yu telefonunda tedavi ararken buldum. Çılgına dönmüştü, uyuyamıyordu. Orada, size söylenen, "İyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta" sözünü anlıyorsunuz. Hayat sizi gerçek aşkı görebileceğiniz durumlarla karşı karşıya getiriyor" ifadelerini kullandı.