Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Spor

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı

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Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın 11 Mart'ta görülecek olan boşanma davasının ilk duruşması öncesinde Wanda'nın Arjantinli yıldızdan boşanmak için talep ettiklerini İtalyan basını duyurdu. Icardi'den aylık 500 bin euro tazminat talep eden Nara, Milano'daki panoramik daireyi ve Como Gölü kıyısındaki villayı da istiyor. Icardi ise çocuklarının velayeti için gerekli adımları atmaya başladı.

23.02.2025 17:06  Güncelleme: 17:16
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Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve ülkesi Arjantin'de operasyon geçiren Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile olaylı boşanma sürecinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İtalyan basını, Wanda'nın Icardi'den boşanmak için istediklerini yazdı.

AYLIK 500 BİN EURO TAZMİNAT İSTİYOR

Wanda'nın Icardi'den boşanmak için talep ettiklerini duyanları şaşkına çevirdi. Corriere della Sera'nın haberine göre; Wanda lüks yaşam tarzını sürdürebilmek için Icardi'den aylık 500 bin euro tazminat talep ediyor.

VİLLAYI DA TALİP ETTİ

Boşanma davası öncesinde çift, arasında tazminat ve çocuklarının velayeti konusunda büyük bir anlaşmazlık yaşınırken bununla da yetinmeyen Wanda, Icardi'den Milano'daki panoramik daireyi ve Como Gölü kıyısındaki villayı da istiyor.

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı

ICARDI ÇOCUKLARIN VELAYETİ İÇİN KOLLARI SIVADI

Öte yandan China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi ise çocuklarının velayeti için gerekli adımları attı. Arjantinli yıldız, kızları Francesca ve Isabella'nın İstanbul'a geri gelerek velayetin kendisinde kalmasını istiyor. İkilinin boşanma davasında ilk duruşma 11 Mart'ta yapılacak.

Wanda Nara\'nın Icardi\'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı

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Son Dakika Spor Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ramazan Sözata:
    SON DAKİKA Eğer duruşmaya gitmezsen sana yazıklar olsun!!! Aylardır haber yapa yapa doymadın artık üzerine düşeni yap... 51 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    500 bin avroyu sen kople etmezsin kaşarlı motor 31 4 Yanıtla
  • Casper:
    Nah Alırsın Bu Parayı 16 5 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Admin sana vermez bu kadın! 7 3 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    6s nin paraları helal değilmiş. haydan gelen huya gider. 2 8 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    bi de şeyma yengenize bakın :)) 6 1 Yanıtla
  • Orçun Kömür:
    gs bi insan olsaydı kesin adı WANda nara olurdu 1 3 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    6s de haram para cok versin 2 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Donuna kadar alsın gavatsaray da para çok nasıl olsa. 1 1 Yanıtla
  • 6490203:
    icardi bana ulaşsın 1 0 Yanıtla
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