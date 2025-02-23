Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve ülkesi Arjantin'de operasyon geçiren Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile olaylı boşanma sürecinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İtalyan basını, Wanda'nın Icardi'den boşanmak için istediklerini yazdı.
Wanda'nın Icardi'den boşanmak için talep ettiklerini duyanları şaşkına çevirdi. Corriere della Sera'nın haberine göre; Wanda lüks yaşam tarzını sürdürebilmek için Icardi'den aylık 500 bin euro tazminat talep ediyor.
Boşanma davası öncesinde çift, arasında tazminat ve çocuklarının velayeti konusunda büyük bir anlaşmazlık yaşınırken bununla da yetinmeyen Wanda, Icardi'den Milano'daki panoramik daireyi ve Como Gölü kıyısındaki villayı da istiyor.
Öte yandan China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi ise çocuklarının velayeti için gerekli adımları attı. Arjantinli yıldız, kızları Francesca ve Isabella'nın İstanbul'a geri gelerek velayetin kendisinde kalmasını istiyor. İkilinin boşanma davasında ilk duruşma 11 Mart'ta yapılacak.
Son Dakika › Spor › Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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