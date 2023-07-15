Galatasaray'ın Prensi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın lösemi olduğu iddia edildi - Son Dakika
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Galatasaray'ın Prensi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın lösemi olduğu iddia edildi

15.07.2023 09:10

Galatasaray'ın bonservisini almak için uğraş verdiği Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın lösemiye yakalandığı iddia edildi. Arjantinli ünlü gazeteci Jorge Lanata, Nara'nın test sonuçlarında yüksek beyaz kan hücresi ve damarlarında iltihap olduğunu belirtti. Nara'nın bazı testlerden geçmesi gerekiyor.

Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği Icardi'ye eşi Wanda Nara'dan kötü haber geldi. Arjantinli ünlü gazeteci Jorge Lanata, Nara'nın lösemiye yakalandığını belirtti.

YAKIN ÇEVRESİNDEN BİLGİ ALDI

Lanata, Radio Mitre'de yaptığı açıklamada yakın çevresinden aldığı bilgiye dayanarak Wanda Nara'nın lösemi olduğunu iddia etti. Lanara, Nara'nın test sonuçlarında yüksek değerde beyaz kan hücresine rastlandığı ve damarlarında iltihap olduğunu ifade etti.

"BAZI TESTLERDEN GEÇMESİ GEREKİYOR"

Programın sunucusu ise sonuçların gelmesinin ardından iki olasılığın bulunduğunu söyleyerek, "Ya enfeksiyon ya da hematolojik bir sorun. Hangisi olduğunu bulmak için Icardi'nin eşinin bazı testlerden geçmesi gerekiyor." dedi.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Prensi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın lösemi olduğu iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Prensi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın lösemi olduğu iddia edildi - Son Dakika
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