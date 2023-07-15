Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği Icardi'ye eşi Wanda Nara'dan kötü haber geldi. Arjantinli ünlü gazeteci Jorge Lanata, Nara'nın lösemiye yakalandığını belirtti.
Lanata, Radio Mitre'de yaptığı açıklamada yakın çevresinden aldığı bilgiye dayanarak Wanda Nara'nın lösemi olduğunu iddia etti. Lanara, Nara'nın test sonuçlarında yüksek değerde beyaz kan hücresine rastlandığı ve damarlarında iltihap olduğunu ifade etti.
Programın sunucusu ise sonuçların gelmesinin ardından iki olasılığın bulunduğunu söyleyerek, "Ya enfeksiyon ya da hematolojik bir sorun. Hangisi olduğunu bulmak için Icardi'nin eşinin bazı testlerden geçmesi gerekiyor." dedi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın Prensi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın lösemi olduğu iddia edildi - Son Dakika