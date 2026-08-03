Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı - Son Dakika
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Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı

Wanda Nara\'nın son halini görenler tanımakta zorlandı
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sevgilisi Martin Migueles ve kızlarıyla İtalya tatilinde görüntülendi. Nara'nın son hali ve aldığı kilolar geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sevgilisi Martin Migueles ve kızlarıyla birlikte İtalya'da tatil yaparken objektiflere yansıdı. Ailesiyle denizin ve güneşin tadını çıkaran Nara'nın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SON HALİ KONUŞULDU

Tatil sırasında çekilen karelerde Wanda Nara'nın fiziksel görünümü dikkat çekti. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Nara'nın önceki yıllara kıyasla kilo aldığı yönünde yorumlarda bulunurken, bazı kullanıcılar da görünümünün değiştiğini dile getirdi.

Öte yandan çok sayıda takipçisi ise yapılan eleştirilere karşı çıkarak, Nara'nın doğal haliyle mutlu görünmesinin daha önemli olduğunu savundu.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, Wanda Nara bir kez daha magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı
Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı
Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Son Hali, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • beratbursa37@gmail.com [email protected]:
    en güzel varlıktan en aşağılık varlığa dönüşebiliyor insanoğlu 2 0 Yanıtla
  • deniz memiş deniz memiş:
    tonbiş 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    Eski orjinal haline dönmüş geri 1 0 Yanıtla
  • ihsantekinn@icloud.com [email protected]:
    türkiye için çok iyi icardi için kötü benim için süper ?????? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı - Son Dakika
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