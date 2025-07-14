Wilbekin: 'Türk Milli Takımı İçin Oynamak İsterim' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Wilbekin: 'Türk Milli Takımı İçin Oynamak İsterim'

14.07.2025 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Scottie Wilbekin, Fenerbahçe'deki karrierini ve Türk Milli Takımı için oynama isteğini aktardı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Scottie Wilbekin, milli formayı büyük bir gururla giydiğini ve fırsat verilmesi halinde her zaman Türkiye için oynamak istediğini söyledi.

Wilbekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte yaşanan sürecin istemediği bir şekilde sonuçlandığını hatırlattı.

Türkiye'nin kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran 32 yaşındaki basketbolcu, "Darüşşafaka formasıyla bu ülkeye geldim ve üç sezon geçirdim. Fenerbahçe formasıyla da dördüncü sezonuma gireceğim. Bu süreçte çok fazla özel anı ve başarıyı bu ülkede yaşadım. Bu özel anlardan biri de kesinlikle Türk Milli Takımı'nda yer alabilmekti. Geçmişte yaşanan sürece tekrar dönmek istemiyorum ama sonuç olarak bu durum benim hiç istemediğim bir şekilde sonuçlandı. Belirtmek isterim ki ben bu formayı her zaman büyük bir gururla giydim ve bundan sonra da fırsat olması halinde her zaman Türk Milli Takımı için oynamak isterim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko ile tarihi bir sezon geçirdiklerini anlatan Wilbekin, sakatlık sonrası dönüş sürecine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Benim için şanssız bir dönemdi ama maalesef sakatlıklar da bu oyunun, bu işin bir parçası. Önemli olan bu süreçleri güçlü bir şekilde atlatıp hedeflerinize kaldığınız yerden devam edebilecek seviyeye gelmek ve ben de buna gayret ettim. Tabii en büyük tesellim ve mutluluk kaynağım, takım arkadaşlarımın geçirdiği harika sezon oldu. Aslında karmaşık duygular yaşadım çünkü onlarla sahada olup birlikte mücadele etmek isterdim. Ama sonuçta takımımım için çok iyi bir sezondu. Benim de en büyük amacım gelecek sezon en iyi şekilde sahalara dönüş yapıp kazanılacak yeni kupalarda onlarla birlikte olmak."

"Tüm kupaların şampiyonu olarak zor bir sezon bizi bekliyor"

Wilbekin, tüm kupaları kazanmış bir takım oldukları için yeni sezonun daha zorlu geçeceğini belirtti.

Fenerbahçe ile sözleşme uzattığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Wilbekin, "Türkiye benim kariyerimde çok önemli bir yere sahip. Fenerbahçe'de üç sezonu geride bıraktım. Elbette son sezonu şanssız geçmiş olsa da tüm bu yılların ardından buraya önemli bir aidiyet hissediyorum. Önümde Fenerbahçe Beko formasıyla yapacak çok fazla iş olduğunu hissediyorum. Kendimi bu hedef doğrultusunda hem fiziksel hem de mental olarak yeni sezona bu şekilde hazırlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek sezon meydan okumaya hazır olduklarının altını çizen tecrübeli oyuncu, "Gelecek sezon tüm takımların hedef maç, hedef rakip olarak göreceği bir takım olacağız. Tüm kupaların şampiyonu olarak zor bir sezon bizi bekliyor ama bu çok büyük bir meydan okuma. Ben ve takım arkadaşlarım buna hazır olacağız. Her zaman adım adım gitmek, hep bir sonraki maça odaklanmak gerekiyor. Mümkün olan en iyi hazırlık dönemini geçirip sezona girecek, sonra da sezonun en kritik dönemlerine doğru form tutarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Wilbekin, sözlerini Fenerbahçe taraftarına ilişkin şu ifadelerle sonlandırdı:

"Tarihi bir sezon geride kaldı ve elbette bu başarıda onların payı büyüktü. Gelecek sezon yine büyük hedeflerle yola çıkacağız ve bu amaç doğrultusunda en büyük destekçimiz yine onlar olacak. Kişisel olarak onlarla buluşmayı çok özledim ve onların karşısına çıkacağım ilk maç için sabırsızlanıyorum."

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Milli Takım, Fenerbahçe, Basketbol, Türkiye, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wilbekin: 'Türk Milli Takımı İçin Oynamak İsterim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Ankara’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
AKOM uyardı İstanbul’da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak AKOM uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
Bakan Ersoy duyurdu Antalya’da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
Adana’da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu Adana'da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
200 yolculu feribotta yangın paniği Vali’den açıklama geldi 200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi
Bodrum’da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı

11:25
Büyükçekmece’de yeni Belediye Başkanvekili Hakan Çebi oldu
Büyükçekmece'de yeni Belediye Başkanvekili Hakan Çebi oldu
11:21
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
20:50
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı
Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
20:24
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi
AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
19:59
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı
Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:29
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
18:57
Ege ve Akdeniz’e alternatif tatil cenneti: Enez
Ege ve Akdeniz'e alternatif tatil cenneti: Enez
18:53
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü
Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü
18:47
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
18:23
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 12:06:00. #7.12#
SON DAKİKA: Wilbekin: 'Türk Milli Takımı İçin Oynamak İsterim' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.