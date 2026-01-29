Wilfred Singo'dan kendisine gelen eleştirilere cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Wilfred Singo'dan kendisine gelen eleştirilere cevap

Haberin Videosunu İzleyin
Wilfred Singo\'dan kendisine gelen eleştirilere cevap
29.01.2026 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Wilfred Singo\'dan kendisine gelen eleştirilere cevap
Haber Videosu

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Wilfred Singo, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Fildişili oyuncu, ''Cevabımı sahada vereceğim'' sözleriyle geri dönüşünün sinyalini yaktı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında Ligue 1 ekibi Monaco'dan 30 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Wilfried Singo, kendisine yöneltilen eleştiriler sonrası sessizliğini bozdu.

SINGO'DAN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan ve bu sezon sadece 10 maçta forma giyebilen Singo, taraftarlar tarafından son dönemde eleştirilerin odağıydı. Bu durumdan rahatsız olan Fildişili oyuncu, yakın çevresine geri dönüş sinyalleri vererek eleştirileri sonlandıracağını belirtti.

"GEREKEN CEVABI SAHADA VERECEĞİM"

Takvim'de yer alan habere göre; Sakatlığını atlatan 25 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine, "Hakkımda söylenen sözler beni çok üzdü. Gereken cevabı sahada vereceğim." dediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da 10 maçta görev alan Wilfried Singo, Corendon Alanyaspor maçında Mauro Icardi'ye 1 asist yapmıştı.

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wilfred Singo'dan kendisine gelen eleştirilere cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 232379 232379:
    SAHTEKAR NEYİN CEVABI LİG BİTİYOR 7 1 Yanıtla
  • Keskin_1 20 Keskin_1 20:
    göreceğiz bakalım 3 0 Yanıtla
  • Aliihsan Bicer Aliihsan Bicer:
    ya zahmet olacak artık 2 0 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    gaşadığonı bilmek güzel 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama

00:56
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
00:31
Bir dönemin sonu Artık o ücretler alınmayacak
Bir dönemin sonu! Artık o ücretler alınmayacak
23:46
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
23:41
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 01:42:35. #7.11#
SON DAKİKA: Wilfred Singo'dan kendisine gelen eleştirilere cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.