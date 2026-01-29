Wilfred Singo\'dan kendisine gelen eleştirilere cevap

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında Ligue 1 ekibi Monaco'dan 30 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Wilfried Singo, kendisine yöneltilen eleştiriler sonrası sessizliğini bozdu.

SINGO'DAN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan ve bu sezon sadece 10 maçta forma giyebilen Singo, taraftarlar tarafından son dönemde eleştirilerin odağıydı. Bu durumdan rahatsız olan Fildişili oyuncu, yakın çevresine geri dönüş sinyalleri vererek eleştirileri sonlandıracağını belirtti.

"GEREKEN CEVABI SAHADA VERECEĞİM"

Takvim'de yer alan habere göre; Sakatlığını atlatan 25 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine, "Hakkımda söylenen sözler beni çok üzdü. Gereken cevabı sahada vereceğim." dediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da 10 maçta görev alan Wilfried Singo, Corendon Alanyaspor maçında Mauro Icardi'ye 1 asist yapmıştı.