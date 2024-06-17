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- Willy Sagnol: "Türkiye maçına hazırız"

DORTMUND - Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarın A Milli Futbol Takımı ile oynayacakları karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Türkiye ile Gürcistan yarın karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol ve takım kaptanı Guram Kashia, BVB Dortmund Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avrupa Şampiyonası bileti aldıktan sonra oyuncuların rutine dönmelerinin zor olduğunu ama kampın başında bunu konuştuklarını söyleyen Willy Sagnol, "Günlük hayatlarına dönemleri gerekiyordu. Sanki bir rüyanın içindeydiler. Tekrar odaklanmak gerekiyordu. Bunu oyuncularla kampın başında konuşmaya başladık. Oyuncular bu turnuvaya katılmaya hazırdılar. Şu anda da hazırlar. Performansları da bunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Türkiye ile şampiyonadaki ilk maçlarını oynayacaklarını ifade eden Sagnol, "Türk Milli Takımı'nın güçlü yanlarından bahsetmek gerekirse uzun süredir bu turnuvaya katılan bir takım, teknik ve taktik olarak çok iyi, çok kaliteli oyunculara sahipler. Saha içi ve dışında çok iyi oyuncuları var. Yarın bizim için çok zorlu bir mücadele olacak. Genellikle rakip takımla ilgili yorum yapmak istemem, ben de onların benim takımımla ilgili yorum yapmasını çok istemem. Bir şey söylemem gerekirse Almanya'da oynadığı zamanlardan bu yana Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranı olduğumu söyleyebilirim" ifadelerinde bulundu.

Guram Kashia: "Sonuna kadar savaşacağız"

Turnuvada yer almanın sorumluluğunu yoğun hissettiklerini belirten Guram Kashia, "Bunun için sonuna kadar savaşacağız. Burada olmayı hak ettiğimizi taraftarımıza ve halkımıza göstermek istiyoruz" dedi.

Gürcistan'da insanların futbolla yatıp, kalktığını vurgulayan Kashia, "Ülkemizde futbolla yatıp, kalıyorlar. Buraya kadar gelirken gösterdiğimiz başarılar herkesin dilinde. Bir taraftarımız 4 bin km mesafeden scooterla gelip mesaj verdiğini duydum. Bu bize inanılmaz mutlu etti. Burayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bizim için büyük bir başarı" açıklamasında bulundu.